شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابي: «تركيا تجني مكاسب استراتيجية من استمرار الفوضى بسوريا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك عددا من الدول تستفيد من استمرار الحروب.

وقال «العرابي»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «ثمار الحرب أفضل من ثمار السلام بالنسبة لدول كثيرة»، مشيرا إلى أن تركيا تجني مكاسب استراتيجية بسبب الفوضى المنتشرة في سوريا والعراق.

وتابع «العرابي»: «الحروب الكلاسيكية انتهت، وما يحدث الآن حروب بالوكالة، وهو ما ينطبق على وضع الحوثيين وتحالفها مع إيران في اليمن».