شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين عن «السوشيال ميديا»: «أحب الكوميكس وأكره الفضائح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدثت الفنانة صابرين عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، قائلة، إن حسابها على موقع «فيس بوك» خاص وشخصي للغاية، مشيرةً إلى أنها أنشأت هذا الحساب على مضض، بعد إلحاح من أبنائها وأصدقائها.

وأضافت «صابرين»، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي حسن عثمان، والإعلامية إيمان التلاوي، مقدمي برنامج «الناس والبيزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين»: «بحس طول الوقت إن الواحد لازم يبقى صاحي وهو بيتعامل معاه، ومش أي شائعة نشاركها».

وعن أسوأ المواقف التي عاصرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: «الفضايح دي مش بحبها، وربنا بيستر الكون، والحاجات دي بتوجع كتير، والشتايم ضد الناس».

أما عن أفضل الأشياء الموجودة على السوشيال ميديا، قالت إنها تحب «الكوميكس»، والفوازير، والتفاعل في المناسبات.

من ناحية أخرى تحدثت صابرين عن أحدث أعمالها الفنية، قائلةً إنها ستشارك في مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل، موضحةً أنه سيكون مسلسلًا كوميديًا.