شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب»: مصر أصبحت تلعب أدوارًا هامة على المستوى العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المؤسسات الدولية تشهد بأن الشعب المصري هو أكثر شعوب العالم، التي ضحت من أجل بناء بلدها، مؤكدةً: «طبعًا الشعب المصري بيحب بلده، وأدينا عايشين وبنستحمل وبنبني بلدنا وهنبنيها».

وأشارت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا سيترتب عليها إبرام عقود كثيرة ستخلق للشباب كمًا هائلًا من العمل الراقي، موضحةً أن هذه العقود توفر مستويات تكنولوجية عالية.

وأضافت «فهمي» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الناس والبزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين»، أن مصر أصبحت تلعب أدوارًا هامة على المستوى العالمي، وذلك من أجل حفظ الاستقرار وخلق فرص عمل.

وتابعت: «المصريون يحبون العالم وكل الشعوب، وهذه قصة حضارة عمرها 7 آلاف عام، كما أننا استقبلنا المهاجرين من العالم كله وحطناهم على راسنا، ومقلناش عاوزين فلوس».