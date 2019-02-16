شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يدعو شركات السكر للاستثمار في مشروع غرب غرب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف حافز قيمته 50% من الراتب للعاملين بمشروع استزراع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا وتخصيص 10% من عائد بيع المحاصيل لصالح العاملين في المشروع.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها للمشروع يرافقه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ايمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز مشروعات تحسين الأراضي، وقيادات مركز البحوث الزراعية.

وتفقد وزير الزراعة الزراعات المكشوفة بالمشروع وزراعات التجارب، ومحاصيل القمح والشعير والبنجر والكانولا، ودوار الشمس، فضلا عن الصوب الزراعية ومحطة الإنتاج الحيواني، حيث أبدى سعادته البالغة لما وجده من تقدم بالمشروع، وجهد مبذول من العاملين به.

وقال «أبوستيت» إن منطقة المنيا هي المنطقة الواعدة لاستصلاح وزراعة أكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، لافتا إلى أنه تم تحديد مشروع تنمية واستزراع مساحة الـ 20 ألف فدان من قبل الدولة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ليكون نواة لإقامة مجتمع جديد ومزرعة استرشادية للمستثمرين والشباب في هذه المنطقة.

قال وزير الزراعة إن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر التي كانت متخوفة من زراعته ووجه الدعوة للمستثمرين لمشاهدة نجاح التجربة على أرض الواقع بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية وبعد أن قامت وزارة الزراعة أيضا بتذليل كل الصعاب أمام المشروع.

كما أشار إلى إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في المستقبل لتشغيل البيفوت وتوفير السولار.

الجدير بالذكر أن مشروع غرب غرب المنيا يتضمن الآتي:

أولا: محطة للإنتاج الحيواني

تشمل 670 رأسا من الجاموس خليط محسن والتي تنتج 700 ك لبن للبيع للجمهور و1200 ك لبن لرضاعة الولدات لتكون نواة لإنتاج عجول التسمين والنهوض بالإنتاج الحيواني وتوفير اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان في هذه المنطقة الواعدة.

ثانيا: الزراعة المحمية:

يوجد عدد 10 صوب تتم زراعة الخضر مثل الطماطم والخيار والكرنب والقرنبيط والفلفل والباذنجان وذلك بهدف توفير الخضراوات الطازجة للمنطقة

ثالثا: مزرعة محاصيل الحبوب، وذلك بهدف زراعة محاصيل استراتيجية من القمح والشعير والبنجر والذرة الشامية الصفراء والذرة الرفيعة ومحاصيل العلف وتجربة زراعة المحاصيل الزيتية مثل الكانولا.

رابعاً: وحدة معهد بحوث الأراضي

إنتاج المخصبات والأسمدة الحيوية لتوفير الأسمدة العضوية والمخصبات للأراضي الجديدة بالمنطقة تيسيرا على المستثمرين وشباب المزارعين.

خامساً: التفكير في إنشاء مزرعة سمكية لخدمة العاملين بالمشروع وخدمة المنطقة.

سادسا: ستتم زراعة مساحة 20 فدانا زيتونا لتجربة إنتاج الزيتون واستخلاص الزيوت.