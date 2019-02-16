شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة وزير الخارجية الأسبق تكشف أهمية لقاءات السيسي بالشركات الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاءات الرئيس السيسي بالشركات الألمانية له أهمية كبرى، حيث إن هذه الشركات لها ثقل على المستوى الدولي عبر دورها عابر القارات.

وقالت «الإسلامبولي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، إن الصناعة الألمانية لها أهمية في مصر ومن المهم اكتساب وجذب هذه الشركات لمصر.

وأضافت أن حضور السيسي قمة ميونيخ للأمن يمثل أهمية كبرى أيضا لأنه من الضروري المشاركة في صناعة القرار بالمنطقة، والعالم مهتم بالسماع لرؤيتنا في القضايا الملتهبة.