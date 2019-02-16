شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه رغم أن درجة الحرارة لم تكن منخفضة لكن المواطن المصري شعر ببرودة الجو، كاشفا أن السبب يعود لنشاط الرياح.
وأكد رئيس الأرصاد أن الأمطار ستتوقف اليوم من القاهرة، ولكن سيستمر تكاثر السحب التي تحجب أشعة الشمس عن العاصمة.
ونصح «عبدالعال» المواطنين في هذه الأحوال الجوية بعدم الجلوس أسفل شجرة أو إعلانات فقد يتساقط أجزاء منها، كذلك عدم الاستناد على عواميد الإنارة خشية التعرض للصعق الكهربائي.
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