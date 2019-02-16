شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه سكرتيرا عاما للقاهرة .. ننشر السيرة الذاتية للواء محمد حنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة تغييرات وتعيينات جديدة بالإدارة المحلية بالمحافظات، وشملت الحركة تعيين اللواء مهندس محمد حنفى سكرتيرا عاما لمحافظة القاهرة.

وينشر الخليج 365 السيرة الذاتية للسكرتير العام الجديد لمحافظة القاهرة.

اللواء مهندس محمد حنفى هو خريج الكلية الفنية العسكرية عام 1988 تخصص هندسة طيران، وتدرج فى المناصب فى القوات الجوية حتى وصل الى رتبة اللواء.

وأثناء عمله بالقوات الجوية حصل على وسام فارس من الجيش الأمريكى، أعلى وسام لقطاع الطيران فى الجيش الأمريكى، حصل على نوط الفاتح من سبتمبر من الطبقة الأولى من الجماهيرية الليبية، حصل على دورات تدريبية فى جميع طرازات الطائرات الهليكوبتر، كما حصل على 2 دبلومة فى صيانة الطيارات الأباتشى من الولايات المتحدة الامريكية، كما حصل على دورة الجودة وحماية البيئة اثناء الخدمة فى القوات المسلحة.

كما حصل اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، على دورة أسراب جوية، ودورة كبراء مهندسي ألوية جوية، ودورة قادة ألوية جوية ، ثم عين رئيسا لحى عابدين، ثم رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، حتى صدر قرار وزير التنمية المحلية بتعيينه سكرتيراً عاما لمحافظة القاهرة.