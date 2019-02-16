شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإنسان.. ذوو الاحتياجات الخاصة مرفوعو الرأس فى عهد السيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لم يشهد العصر الحديث فى مصر اهتمامًا بذوى الاحتياجات الخاصة مثلما اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، فأعلن 2018 هو عام ذوى الإعاقة، وأصدر قانون ذوى الإعاقة العام الماضى ليعيد حقهم المسلوب لفترات طويلة.
وفى اليوم العالمى للمعاقين شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، تحت رعاية الرئيس.
تضمنت الاحتفالية عرض فيلم "قادرون باختلاف" الذي استعرض إنجازات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية؛ كما تم تقديم "أغنية من الأعياد" التي قدمها عدد من الشباب اللاعبين الدوليين، وشهد الحفل أيضا الاستعراض الوطني للاعبي الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالإضافة إلى تقديم عرض فني لذوي الإعاقة السمعية وأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بالاشتراك مع لاعبي الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإنسان.. ذوو الاحتياجات الخاصة مرفوعو الرأس فى عهد السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.