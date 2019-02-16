شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإنسان.. ذوو الاحتياجات الخاصة مرفوعو الرأس فى عهد السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لم يشهد العصر الحديث فى مصر اهتمامًا بذوى الاحتياجات الخاصة مثلما اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، فأعلن 2018 هو عام ذوى الإعاقة، وأصدر قانون ذوى الإعاقة العام الماضى ليعيد حقهم المسلوب لفترات طويلة.

وفى اليوم العالمى للمعاقين شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، تحت رعاية الرئيس.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلم "قادرون باختلاف" الذي استعرض إنجازات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية؛ كما تم تقديم "أغنية من الأعياد" التي قدمها عدد من الشباب اللاعبين الدوليين، وشهد الحفل أيضا الاستعراض الوطني للاعبي الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالإضافة إلى تقديم عرض فني لذوي الإعاقة السمعية وأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بالاشتراك مع لاعبي الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.