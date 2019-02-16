لجنة "انتخابات الصحفيين": طعن واحد في اليوم الثاني لتلقي الطعون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن اللجنة تلقت اليوم السبت طعنا من أحد الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية ضد ترشح هشام حمد عوض جعفر وشهرته(هشام جعفر)"حر"؛ لعدم ترشحه بنفسه أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمخالفة لقانون النقابة ولائحته التنفيذية.

وأضاف عبدالرحيم - في تصريح اليوم- أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستبحث الطعن المقدم خلال اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل عقب الانتهاء من إغلاق باب تلقي الطعون والتنازلات، ومن ثم تعلن القائمة النهائية للمرشحين.

وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 11 طلبا على مقعد النقيب و52 طلبا لعضوية مجلس النقابة، وذلك خلال فترة تلقي طلبات الترشح التي استمرت من يوم الأحد 10 فبراير الجاري وحتى الخميس الموافق 15 من الشهر نفسه.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات أول مارس المقبل، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع لمقر النقابة.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.