سقوط أخطر عصابة لسرقة "فيلات" ومساكن الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ألقت مباحث القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي، مكون من عاطلين، وبائعين، تخصص في سرقة الـ"فيلات"، والوحدات السكنية بمنطقة الشروق، وتواجه النيابة العامة المتهمين بالتحريات، وأصحاب المنازل المسروقة.

تعددت البلاغات أمام المقدم عمرو الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، تفيد قيام مجهولين بسرقة عدد من المنازل والفيلات بالمنطقة الأولى والثانية في الشروق، وعلى الفور أمر العميد عبدالعزيز سليم مدير مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بتشكيل فريق بحث لسرعة القبض على المتهمين.

نجح فريق المباحث في تحديد هوية المتهمين، وتم توجيه مأموريات أمنية ألقت القبض عليهم في منطقة العاشر من رمضان بالشرقية، وأقرا المتهمان بسرقة أجهزة كهربائية، ومتعلقات من داخل 7 فيلات، وشقق سكنية، بأسلواب التسلق وكسر النوافذ.

أرشد المتهمان، عن المسروقات ببيعها لدى عميليهما سيئا النية، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



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