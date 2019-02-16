مأمورية أمنية وقرار عاجل.. تفاصيل جديدة في حادث الشروق المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

قررت النيابة العامة، حبس صاحب السيارة المتسببة في حادث تقاطع "صنية النافورة" المروع، مساء الخميس، الذي أدى إلى مصرع 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين جميعهم من أسرة واحدة.

وألقت مباحث القاهرة، القبض على صاحب السيارة "تريلا"، المتسببة في الحادث والذي تعاقد على نقل مواد بناء إلى أحد المواقع الانشائية بمنطقة الشروق، وكلف آخر بقيادة السيارة، فصدم أسرة كانت تستقل سيارتها الملاكي عائدة من أحد الزيارات العائلية، بالمنطقة الأولى في مدينة الشروق.

ولاذ السائق المتسبب في الحادث بالهرب، فوجه اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بسرعة القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، وإحضاره.

شكل العميد عبدالعزيز سليم رئيس قطاع مباحث القاهرة، فريق أمن موسع لضبط السائق، قاده المقدم عمرو الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، شمل تفريغ الكاميرات بمحيط الحادث، وجمع معلومات عن السائق وأماكن يرجح اختباؤه بها.

وكان اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي بدائرة قسم الشروق، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة كانوا متواجدين داخل سيارتهم الملاكي، حيث تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الشروق العام.

وذكرت التحريات هوية ضحايا الحادث، وهم: ("حمادة فرحات حنفي"، 46 سنة، وزوجته "شيماء محمد"، ربة منزل 37 سنة، ونجله "براء حمادة"، 8 سنوات وجميعهم متوفون"، كما أُصيب كل من "أسماء" 12 سنة، و"رغده 7 سنوات"، و"عمر 5 سنوات") ويتلقون العلاج حالياً بمستشفى الشروق.