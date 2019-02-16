النقل: تحويل «الدولي الساحلي» لطريق حر لتقليل الرحلة

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وزير النقل هشام عرفات

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إنه من المقرر الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (قطاع 3 أ) بطول 9 كيلومترات (مرحلة أولى) قبل نهاية العام الجاري، إذ أن الطريق سيتحول إلى طريق حر لتسهيل حركة المرور وتقليل مدة الرحلة من بورسعيد حتى الإسكندرية، مؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الذي تبلغ تكاليفه 86.9 مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولة الوزير، اليوم السبت، لتفقد أعمال المشروع ولقاء العاملين به.

وأضاف عرفات: "سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من الديبة حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كيلومترا بتكاليف 108 ملايين جنيه، وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كيلومترا بتكلفة 220 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطول 55 كيلومترا بتكلفة 200 مليون