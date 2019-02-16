انت الان تتابع السيسي: علاقة مصر وألمانيا من أهم الشراكات في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، تميز العلاقات المصرية الألمانية التي تعد إحدي أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية سياسيا واقتصاديا وتنمويا، وتتميز بتعدد وتنوع مسارات التعاون في شتي المجالات، فضلا عن وجود إرادة سياسية من الجانبين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، جاء ذلك خلال استقباله بمقر إقامته، بميونخ ماركوس سودير رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، إذ أعرب عن تقديره لحسن الاستقبال من قبل حكومة بافاريا خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء استعرض النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن سبل دفع التعاون بين مصر ومختلف الشركات الألمانية العالمية التي تعمل في العديد من القطاعات وتتخذ من بافاريا مقرا لها، وتشجيع تلك
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء استعرض النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن سبل دفع التعاون بين مصر ومختلف الشركات الألمانية العالمية التي تعمل في العديد من القطاعات وتتخذ من بافاريا مقرا لها، وتشجيع تلك الشركات على زيادة استثماراتها في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، أخذا فى الاعتبار ما هو مشهود للشركات الألمانية من دقة وكفاءة وسمعة عالمية.
وتطرق الرئيس إلى المشروعات التنموية الكبري الجاري تنفيذها، خاصة محور تنمية قناة السويس وما يتيحه ذلك من فرص استثمارية أمام شركات ولاية بافاريا لتدشين مشروعات لتغطية السوق المحلي والتصدير إلى أسواق المنطقة العربية والقارة الإفريقية، التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة وسوق اقتصادية مشتركة.
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