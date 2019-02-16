السيسي: نتطلع لزيادة التفاعل بين القاهرة وبرلين

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متحدث الرئاسة: لقاء السيسي وميركل شهد استعراضا لعدد من الموضوعات الثنائية والتطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خاصة الملف الاقتصادي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، وكذا التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التفاعل، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن، مؤكداً أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني للقاهرة مؤخرا على رأس وفد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية، جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم السبت، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وصرح السفير بسام راضى أن المستشارة الألمانية رحبت بزيارة السيسي لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر فى مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط.اقرأ أيضا| السيسي: استطعنا تحقيق تنمية مشتركة بين دول إفريقياوذكر راضي أن اللقاء

وصرح السفير بسام راضى أن المستشارة الألمانية رحبت بزيارة السيسي لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر فى مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط. اقرأ أيضا| السيسي: استطعنا تحقيق تنمية مشتركة بين دول إفريقيا وذكر راضي أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من الموضوعات الثنائية والتطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة الملف الاقتصادي، مشيرا إلى ما نلمسه من تعاون ونشاط خلال الفترة الأخيرة لكبري الشركات الألمانية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة مثل شركة مرسيدس التى قررت استئناف نشاطها مصر، ما يعكس تنافسية السوق المصري، معربا عن التطلع لجذب مزيد من الشركات الألمانية الكبرى للاستثمار في السوق المصري. كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة فى ليبيا وسوريا، وكذلك رؤية مصر بشأن سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقي، إذ استعرض السيسي أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز اندماج القارة اقتصاديا وتجاريا في إطار الاتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك صياغة مشروع قاري للبنية الأساسية في إفريقيا، لافتا إلى أنه يمكن لألمانيا أن تقوم بدور فاعل فى هذا الإطار، من خلال التعاون مع الشركات الألمانية، وإطلاق مشروعات للتعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا بالقارة الأفريقية، فضلا عن أهمية تعزيز السلم والأمن في إفريقيا وتسوية النزاعات في إطار مبادرة «إسكات البنادق» بحلول عام 2020. اقرأ أيضا| يوهانس: الأمن والدفاع أساسيان لمستقبل أوروبا وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة وزعماء الدول. وألقى السيسي، كلمة بالمؤتمر كأول رئيس خارج أوروبا يلقي كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين في الدورة الـ55 إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفي. ويشارك الرئيس في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذي انطلق أمس الجمعة ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين. اقرأ أيضا| السيسي: أمن المنطقة العربية له تأثير كبير على أوروبا وفي كلمته أمام المجلس، قال السيسي: «اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلى السفير إيشنجر، رئيس المؤتمر، على دعوتي للمشاركة في هذا المنتدى المهم، ليس فقط بصفتي رئيسا لدولة تتفاعل مع محيطها الإقليمي الإفريقي والعربي، وتضطلع بدور رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وإنما أيضا لكون مصر تسلمت منذ أيام قليلة الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لعام 2019، وتتطلع كعادتها دوما للتعبير عن شواغل الشعوب الإفريقية الشقيقة الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم ودفع عجلة التنمية قدما». ولقراءة نص الكلمة كاملا يمكنك الإطلاع على: «نريد تعاونا دوليا صادقا».. كلمة السيسي بمؤتمر ميونيخ اقرأ أيضا| السيسي: كلنا مصريون.. لا فرق بين مسلم ومسيحي الاتحاد الأوروبي: ننتظر كيف ستكون مغادرة بريطانيا السيسي: لا نزايد باللاجئين الذين تستضيفهم مصر رئيس مؤتمر ميونيخ: مشاركة السيسي حدث تاريخي للمرة السابعة.. السيسي يلتقي انجيلا ميركل السيسي: أنا أول رئيس إسلامي يطالب بتصحيح خطاب الدين

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