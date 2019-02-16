انت الان تتابع السيسي: أنا أول رئيس إسلامي يطالب بتصحيح خطاب الدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس: الكثير في العالم لا يتفهم ما يحدث فى مصر واعتقدوا أن ما حدث في 2013 كان عكس إرادة المصريين رغم أن أكثر من 30 مليون مصري خرجوا للشارع رافضين الحكم الديني

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقى، ورئيس رومانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، في جلسة لمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، والمخصصة لإفريقيا وأوروبا. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أكد، خلال الحوار الذى شهدته الجلسة، أن التعاون بين الدول العربية والأوروبية تعاون ممتد عبر التاريخ بحكم الجوار الجغرافي والصلات الممتدة والعلاقات المتشابكة، وهو الأمر الذي جعل أوروبا أكبر شريك للمنطقة العربية، وهناك إمكانيات كبيرة لتعميق التعاون على مختلف الأصعدة وفى شتى المجالات.

وأضاف راضي أن الرئيس قال إن هذا التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية يعد أمرا هاما، فعدم الاستقرار في المنطقة العربية يؤثر على أوروبا، والعكس أيضا صحيح، وعلى سبيل المثال فإن الأزمات التي مرت بها بعض الدول العربية وأدت إلى تفاقم ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين، أثرت بشكل مباشر في استقرار الدول الأوروبية،

وأضاف راضي أن الرئيس قال إن هذا التعاون بين المنطقتين العربية والأوروبية يعد أمرا هاما، فعدم الاستقرار في المنطقة العربية يؤثر على أوروبا، والعكس أيضا صحيح، وعلى سبيل المثال فإن الأزمات التي مرت بها بعض الدول العربية وأدت إلى تفاقم ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين، أثرت بشكل مباشر في استقرار الدول الأوروبية، أدى ذلك إلى أن هناك حاجة في المرحلة الحالية إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين الجانبين لإيجاد أرضية مشتركة لمعالجة المشكلات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولهذا تعد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ فرصة وخطوة هامة في هذا الاتجاه، وسيعقبها العديد من الخطوات الأخرى. اقرأ أيضا| السيسي: استطعنا تحقيق تنمية مشتركة بين دول إفريقيا وحول مكافحة ظاهرة الإرهاب، أكد السيسي أنه كان أول رئيس دولة إسلامية يطالب بتصويب الخطاب الديني، خاصة أن شتى الدول تعاني من الخطاب الديني المتشدد ليس فقط الدول العربية أو الإسلامية بل العالم بأسره، مشددا على ضرورة أن ينتبه العالم لتلك الظاهرة، ففي عام 2014 طالب بضرورة التعامل بحسم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال الحديثة في نشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر واستخدامهم لإيذاء العالم، وهو الطلب الذي لم يتم التفاعل معه بالشكل المناسب على الصعيد الدولي، وفي التقدير فإن الفكر المتطرف سيظل يساهم في تفشي ظاهرة الإرهاب ما لم تتم إجراءات دولية حاسمة لتقويضه. وأكد الرئيس: «إننا في مصر مواطنون، لا فرق بين مسلم أو مسيحي، فكلنا أشقاء»، مشيرا إلى إنشاء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مراعاة إنشاء الكنيسة والمسجد في مختلف المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، وأن ترسيخ ممارسات قيم التسامح والعيش المشترك أقوى بكثير من الكلمات والخطب. اقرأ أيضا| يوهانس: الأمن والدفاع أساسيان لمستقبل أوروبا وأشار إلى أن الكثير في العالم لا يتفهم ما يحدث فى مصر، واعتقدوا أن ما حدث في 2013 كان عكس إرادة المصريين، رغم أن أكثر من 30 مليون مصري خرجوا للشارع رافضين الحكم الديني، مؤكدا أنه فى كل مرة تغيب فيها مؤسسات الدولة الوطنية تظهر تلك الجماعات المتطرفة لمحاولة القفز على السلطة. ونوه السيسي بأن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى تكاتف المجتمع الدولي، من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط بل والسياسي والاقتصادي والاجتماعى والفكري الديني كذلك. اقرأ أيضا| السيسي: أمن المنطقة العربية له تأثير كبير على أوروبا وحول أولويات السياسة المصرية، أشار الرئيس إلى أن موقع مصر الاستراتيجي قد جعلها حلقة وصل بين المنطقة العربية بإفريقيا، وتصل العالمين العربي والإفريقي بأوروبا عبر البحر المتوسط، ويعني ذلك من الناحية الاستراتيجية أن الأمن القومي المصري يؤثر ويتأثر بالاستقرار بكل ما يحدث في هذه الدوائر الثلاث، ومن هنا فإن الانخراط المصري النشط في تسوية أزمات المنطقة، والعمل على تحقيق الاستقرار، لا يعكس فقط الالتزام المصري بمسئولية تاريخية تجاه الأشقاء والجيران، وإنما يعد جزءاً أساسياً فى عملية تحقيق الأمن القومي المصري. وتابع: "فعلى سبيل المثال، تسبب انهيار المؤسسات الوطنية فى إحدى الدول إلى تأثر أوروبا، كما تأثرت مصر بشدة من هذا الأمر، ومنذ بدء الأزمات فى عدد من الدول المجاورة نقوم بإجراءات أمنية مكثفة ومكلفة للغاية، كما تستضيف مصر الملايين من اللاجئين يعيشون بين المصريين، وليس فى معسكرات للاجئين". اقرأ أيضا| السيسي: كلنا مصريون.. لا فرق بين مسلم ومسيحي وأشار السيسي إلى أن مصر حذرت من من انتقال المقاتلين الأجانب من سوريا بعد انتهاء الأزمة هناك إلى مناطق أخرى، الأمر الذى يطرح سؤالا هاما، حول من يقوم بتحريك المقاتلين الأجانب من دولهم إلى منطقتنا، ومن يمدهم بالسلاح والأموال ويدعمهم سياسيا. وأضاف أن التشخيص المصري لمصادر عدم الاستقرار في المنطقة واضح، فالمشكلة الأصلية تكمن في التراجع والانهيار الذي أصاب مؤسسة الدولة الوطنية في عدد من المناطق المجاورة لمصر، وحل هذه الأزمات يقوم على إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية، وتمكينها من أداء مهماتها الأمنية والتنموية، ومواجهة الإرهاب بشكل حاسم لا هوادة فيه، وبناء عليه، فالمقاربة المصرية للأزمات المختلفة التي تمر بها دول المنطقة وبعض الدول الإفريقية، تستند إلى التمسك بالعملية السياسية والحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها وصون مؤسساتها، إذ تلعب مصر دورا داعما للحل ولاستعادة الأمن، ليس فقط من باب المسئولية التاريخية فى التضامن مع الأشقاء ومساعدتهم، وإنما أيضا لأن مختلف هذه الأزمات تمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري. اقرأ أيضا| الاتحاد الأوروبي: ننتظر كيف ستكون مغادرة بريطانيا السيسي: لا نزايد باللاجئين الذين تستضيفهم مصر رئيس مؤتمر ميونيخ: مشاركة السيسي حدث تاريخي «نريد تعاونا دوليا صادقا»..كلمة السيسي بمؤتمر ميونيخ للمرة السابعة.. السيسي يلتقي انجيلا ميركل

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