شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجّه رسالة لأولياء الأمور بخصوص «تطعيم الديدان المعوية» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم أكثر من 70% من الطلاب بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية، بعدد 8 مليون طالب، والتي انطلقت 12فبراير 2019، وتستمر حتى 28 مارس القادم.

وأكدت وزيرة الصحة، أن الأدوية التي تُعطى للطلاب آمنة تماما، وتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الحملة تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالي، مؤكدة انه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سواء في هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن كل دواء له تحذيرات علمية يتم نشرها في النشرات الطبية الخاصة به، مشددة على أن هذا لا يمنع من أخذ التطعيم، قائلة لأولياء الأمور: «طعموا أولادكم حفاظا على صحتهم».

كما قام مركز المعلومات الدوائية المصري بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان بنشر عدد من الإرشادات الهامة لأولياء الأمور، وجاء بها أن المستحضر المستخدم في الحملة يحتوي على مادة «Mebendazole» وهي مادة قوية جدا وفعالة كطارد للديدان، لكن يجب الأخذ في الاعتبار ما يلي:

- يجب ألا يتعاطى الطفل عقار يحتوي على مادة «ميترونيدازول» لمدة خمسه أيّام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بالحملة، ومن أمثلة المستحضرات التجارية الموجود بها مادة ال «metronidazole» والمتداولة بالأسواق يلي:

فلاجيل Flagyl- امريزول Amrizole، فلازول Flazol، اليزول Elyzol، روزيكس Rozex، فلاجيكور Flagicure، انازول Anazol، دوموزول Dumozole، نيدازول Nidazole، سوبرازول Superazole، ميتروتيدازول Metronidazole بوميكسازولbumexazol، copagaramonكوباجرامون، دومازول dumazo،entophar انتوفار.

وأكد مركز المعلومات أن تناول هذا الدواء يعطى عن طريق الفم ويمكن تناوله مع الطعام أو بدونه، قد يمضغ أو يبتلع بالكامل أو يسحق ويمزج مع الطعام.