شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يُعلق على مبادرة «الزي الموحد» للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون صدر أي تصريح من قبل الوزارة يتعلق بزي موحد للمعلمين والإداريين العاملين في المدارس الحكومية، كما لم يصدر عن الوزارة أي تصريحات بخصوص تحمل المعلم أي مبالغ مادية (50% من التكلفة) كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور طارق شوقي في هذا الإطار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك،» أن مبادرة توحيد الزي المدرسي للمعلمين انطلقت من محافظ الوادي الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر إلى هذه المبادرة باهتمام وتتابعها، ولكنها ليست مبادرة قومية على مستوى الدولة في الوقت الحالي.

وقال الوزير إنه إذا أراد البعض معرفة المزيد فليتوجهوا بالسؤال إلى السيد المحافظ أو مدير المديرية في الوادي الجديد.

وأضاف أن «رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة ولذلك أتمنى أن نتعاون جميعا في تشجيع كل محاولات الإصلاح صغرت أو كبرت وأن نتعاون على تطوير الأفكار بحوار إيجابي مع الابتعاد عن نقل معلومات لا صاحب لها يوما بعد يوم وبلا مرجعية كي نجلد أنفسنا ونحطم من اجتهد ونوقف قطار التقدم، أما السخرية من كل شيء والجدل غير الهادف لن يساعد الوطن ولن يساعد من يجتهد للإصلاح».