شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد المقلب الوسيط لجمع القمامة بطوخ استعدادًا لافتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، السبت، يرافقه محمد خيرى، رئيس مدينة طوخ، المقلب الوسيط لجمع القمامة بمدينة طوخ، والذي تم إنشاؤه بمبلغ 8 ملايين جنيه، للاطمئنان على جاهزيته استعدادا لافتتاحه قريبا لاستقبال القمامة الناتجة من مركز ومدينة طوخ لنقلها إلى المدفن الصحي، والتي تقدر بأكثر من 350 طنا يوميا.

وأكد المحافظ أنه جارٍ تجهيز الاعتمادات المالية لشراء باقي المعدات المتبقية من السيارات واللوادر ليعمل المقلب بطاقته، مشيرا إلى أهمية المقلب في مساعدة المسئولين في احتساب كمية القمامة التي تنتج يوميا والمساهمة بشكل كبير في نظافة الشوارع وعدم وجود أي تراكمات، مشددا على سرعة الانتهاء من رصف الطريق المؤدي إليها ورفع كفاءته ليستوعب السيارات التي تمر عليه يوميا.