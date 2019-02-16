شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعة ونصف سيرًا و850 مترًا.. وزير الآثار يزور «سرابيط الخادم» لأول مرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى جنوب سيناء، صباح اليوم السبت، لزيارة منطقة «سرابيط الخادم» الأثرية، إذ تفقّد معبد حتحور، الذي يقع على ارتفاع حوالي 850 متر، أعلى سطح الأرض.

بدأ وزير الآثار جولته، بصحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام المجلس الأعلى للآثار، بتفقّد مركز تدريب جنوب سيناء، والمبنى الإداري، الذي يتم فيه تدريب الأثريين لتوثيق النقوش الصخرية، وفحصها بالأساليب العلمية الحديثة.

وفيما بعد، صعد «العناني» إلى معبد حتحور، في زيارة تُعد الأولى من نوعها، إذ يرتفع المعبد عن الأرض، حوالي 850 مترًا، وتستغرق مدة الصعود ساعة ونصف تقريبًا.

احتفل أهالي المنطقة بوجود «العناني» واللواء فودة بسرابيط الخادم، كما قاموا بعرض منتجاتهم من المصنوعات اليدوية، ومنتجات غذائية كما حرصوا على التقاط الصور التذكاري معهما.

يُذكر أن منطقة سرابيط الخادم تقع جنوب شرق مدينة أبو زنيمة على بعد حوالي ٥٠ كم داخل الجبل، واستخدمت المنطقة لتعدين الفيروز من عصر ما قبل الأسرات مرورا بالدولة القديمة والدولة الوسطي والدولة الحديثة.

كما شيد معبد حتحور أعلي جبل سرابيط الخادم علي ارتفاع ٨٥٠ متر عن سطح البحر، ويبلغ طوله ٨٠ متراً وعرضه ٣٥ متراً. وقام بأسيس المعبد الملك امنمحات الأول. وهو يحتوي على صالات بنصب تذكارية لفراعنة مصر أمثال امنمحات الأول، وسنوسرت الأول، وتحتمس الثالث، ورمسيس الثاني.

وتحتوي المنطقة على أكثر من ٢٨ مغارة لتعدين الفيروز، وتقع تلك المغارات فوق نفس الجبل الذي يوجد به المعبد، ويوجد في مداخلها نقوش هيروغليفية تخص بعض حكام مصر من عصر الدولتين الوسطي والحديثة.

وزير الآثار يزور سرابيط الخادم

وزير الآثار يزور سرابيط الخادم

وزير الآثار يزور سرابيط الخادم