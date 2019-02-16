شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجربة الوادي الجديد.. «الزي الموحد» يثير غضب المعلمين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب منشور بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول وجود «زي موحد» ملزم للمعلمين أسوة برجال الجيش والشرطة والقضاء والأطباء، حالة من الجدل والغضب بين صفوف المعلمين وسط انقسام بين مؤيد ومعارض للفكرة.

وانتشر منشور بمجموعات المعلمين الإليكترونية حول قيام الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بتعميم منشور داخل المحافظة بفرض زي موحد للمعلمين يتم تفصيله بمدرسة للتعليم الفنى بالمحافظة، بسعر الجملة وليس صفقة ربحية، حيث يقوم بتفصيل الملابس طلاب ومعلمى المدارس الفنية، بحسب المقاس، على أن يتحمل المعلم 50% من سعر الزى فقط، والمحافظة ستتحمل الـ50% الأخرى، مؤكدًا أنه تم احتساب سعر الزى «جملة»، وليس هناك أي أرباح من وراء تطبيقه.

وأن الهدف من قرار تخصيص زى موحد لمعلمى المحافظة أن يتمكن الطلاب وأولياء الأمور التفريق بين المعلمين والإداريين والخدمات المعاونة في المدارس، بالإضافة إلى إزالة الفوارق بين المعلمين وإعطاء شكل مميز يليق بهم، حيث تم تخصيص جاكت «رصاصى» للمعلم، و«بنى» للمعلمة، أما اللون الأسود فتم تخصيصه للإدارى، كما تم تخصيص اللون الأزرق للخدمات المعاونة.

وسادت حالة من الغضب بين المعلمين الذين طالبوا الوزارة بالارتقاء بوضع المعلمين ماليا ومهنيا قبل الاهتمام بالمظهر، مؤكدين أن إلزامهم بزي موحد به شيء من الإهانة بسبب تردي أوضاعهم المعيشية والاجتماعية مطالبين بزيادة رواتبهم بشكل يليق بقيمة وقامة المعلم والتي سوف تنعكس بالطبع على مظهره.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر نائب، وزير التعليم لشؤون المعلمين، في رسالة للمعلمين أنه لا يوجد ما يُستدعى كل ذلك الجدل دون داعىً سوى تشتيت أي مجهود تعمل عليه الوزارة حاليا، مضيفا أن موضوع الزى الموحد تجربة محلية في إحدى المحافظات كمبادرة محمودة تستدعى البحث والتقييم.

أما فيما يخص الوزارة فحاليا يتم إعداد كتاب دوري ينظم هذا الموضوع ضمن الإجراءات التنظيمية التي نعمل عليها لتغيير صورة المجتمع ووضع المعلم في المكانة الرفيعة الذي يستحقها، وقريبا سيتم الإعلان عن تلك الخطة وآليات تنفيذها.

وقال إن الوزارة الحاليّة تعمل من أجل المعلم ولا نعد بشيء إلا ويتم تنفيذه والقرائن على ذلك كثيرة تستدعى مجلدات للإشارة إليها، لذا نرجو الانتظار قليلا ومنح الوزارة الفرصة لاستكمال خطتها القومية من أجل بناء إنسان مصري متمكن مسلح بالمعرفة والثقافة الرفيعة وعمادها هو المعلم.

وفي سياق آخر، شاركت وزارة التربية والتعليم في إطلاق حملة الكشف المبكر لطلبة المدارس عن أمراض السمنة والأنيميا والتقدم والتي تنطلق بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، في مؤتمر صحفي في مقر المجلس الوزراء.

بحضور كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن إنطلاق الحملة على ثلاث مراحل على طلاب المدارس الابتدائية. وتأتي الحملة في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم ‏والتعليم الفني والصحة والسكان، وانطلاقاً من كون الصحة العامة هي أحد مكونات التنمية في المجتمع ‏المصري.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وضع مخطط زمني لحملة المسح الطبي الشامل بحيث تبدأ الحملة من شهر فبراير الجاري وحتي شهر إبريل المقبل، على جميع طلاب المدارس ‏الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، من خلال برنامج زمني يتم على ثلاث مراحل على النحو التالي:‏

المرحلة الأولى: خلال شهر فبراير، وتشمل المحافظات الآتية: (الفيوم- دمياط ‏‏–أسيوط- مطروح –‏بورسعيد- جنوب سيناء-القليوبية- البحيرة -الإسكندرية- ‏الجيزة).

المرحلة الثانية: خلال شهر مارس وتشمل المحافظات الآتية: (القاهرة – السويس- ‏الإسماعيلية- ‏كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – شمال سيناء- البحر ‏الأحمر – أسوان – الأقصر).

المرحلة الثالثة: في نهاية شهر مارس وخلال شهر أبريل وتشمل المحافظات الآتية: ‏‏(الدقهلية- ‏الشرقية – الغربية- قنا – المنيا – الوادي الجديد).