شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدا مزرعة لـ٤ محاصيل بمشروع المليون ونصف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة مخصص لها مساحة ٢٠ ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان بنطاق محافظة المنيا، موضحا أن الزراعة في مصر تنقسم إلى الزراعة التقليدية (الوادي) وزراعة الصحراء وهي تتم بأساليب وتقنيات حديثة ويكون عائدها وإنتاجيتها أكبر.

وأضاف الوزير خلال تفقده لمزرعة وزارة الزراعة بمنطقة غرب غرب المنيا يرافقه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أن هناك 4 محاصيل منزرعة بتلك المنطقة وهي الشعير والقمح والبنجر والكانيولا، وتعد دولة كندا من أكبر الدول المصدرة للكانيولا وهذا المحصول يمثل بالنسبة لمصر احد الحلول لسد الفجوة الغذائية في المحاصيل الزيتية حيث يتم استخراج زيت الطعام من بذوره كما يتميز انه المحصول الزيتي الذي يتم زراعته في الشتاء ويتحمل الملوحة والجفاف وبذور.

وأشاد الوزير بالقائمين على المشروع وقال ان المزرعة مبهجة ومفرحة ولم اتصور ان تكون المحاصيل بهذا الشكل، مشيراً ان مركز البحوث الزراعية يتابع ويقيم كل التجارب والاصناف التي تتم زرعتها، حيث يتم تجريب عدة أصناف وتوجد مزرعة كبيرة في توشكي على مساحة ٤٤٠ فدان، تضم محاصيل بستانية وحقلية ويتم اختيار مواعيد زراعة مختلفة للتغلب على الظروف البيئية وانتاج افضل محاصيل من خلال اتباع طرق تسميد جديده وتحديد كميات المياه المناسبة، وفي حال نجاح تجارب بعض الاصناف سيتم التوسع في المساحات المنزرعة، منوها ان دور الوزارة البحث والارشاد ورعاية المحصول من الزراعة وحتى الحصاد، وان نقدم للمستثمرين نماذج زراعية جاهزة تراعي المواعيد المناسبة للزراعة ونوعية التسميد وكميات المياه، ويتم ذلك تحت اشراف مركز البحوث الزراعية، ونوه الوزير ان الكانيولا سيتم زراعتها بطريقة تعاقدية لتشجيع المزارعين.

وأعلن «ابو ستيت» ان الوزارة ستطلق موقعا إلكترونيا للإرشاد الزراعي قريباً، وذلك للتغلب على عجز الموارد البشرية والمرشدين والمهندس الزراعيين في إطار سياسة الوزارة لاتباع التكنولوجيا الحديثة في الارشاد والتوعية.

من جانبه قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إنه من أولي تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين التوسع في النشاط الزراعي والصناعي لإتاحة وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، والمنيا تمتاز بكبر المساحة التي من شأنها الاستفادة منها لتحقيق ذلك الهدف من خلال تذليل كافة العقبات َوتيسير الاجراءات ويأتي نموذج مشروع المليون فدان غرب غرب المنيا نموذجا يحتذي به في مجال تنمية واستغلال موارد الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي وهناك بروتوكول تم توقيعه لرصف الطريق المؤدي للمزرعة.

وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدا مزرعة ل٤ محاصيل بمشروع المليون ونصف فدان

وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدا مزرعة ل٤ محاصيل بمشروع المليون ونصف فدان

وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدا مزرعة ل٤ محاصيل بمشروع المليون ونصف فدان