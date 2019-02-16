شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: البابا تواضروس رمز وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادته بالمشاركة في لقاء يجمعه مع قداسة البابا تواضروس الثانى، لافتا إلى أن البابا تواضروس رمز وطني راسخ في أذهان كل المصريين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة- خلال كلمته في الندوة التي عقدتها الجامعة البريطانية بالقاهرة بعنوان: «المحبة والتسامح» بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، السبت، إن مقولة البابا تواضروس الخاصة بأن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، وأن تعلق هذه الجملة في أذهان المصريين دليل على صدقها وأنها نابعة من قلب مخلص للوطن.

وأضاف «جمعة» أن الروح التي يتمتع بها قداسة البابا تواضروس هي التي تحافظ على الكنائس والمساجد والوطن أيضا، لافتا إلى أن البابا تواضروس الثاني يبذل مجهود كبير مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وهذه المجهودات أثارت إعجاب العالم كله، في ظل الجهود المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى.