شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح على منصب عميد «إعلام القاهرة» غدًا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طبقًا للقرار الوزاري بشأن إعادة فتح باب الترشيح لعمادة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والقرار الوزاري بتشكيل لجنة ترشيح العمداء برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الجامعة، تقرر فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الإعلام، غدًا الأحد 17 فبراير وحتى الإثنين 25 فبراير الجاري.

وأعلنت اللجنة، بحسب الجدول الزمني لإجراءات الترشح أنه سيتم فتح باب الطعون في اليوم التالي مباشرة من غلق باب الترشح، وحتى يوم 3 مارس المقبل، وتعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 7 مارس المقبل.

ويأتي هذا الإجراء بعد خطاب أرسله وزير التعليم العالي إلى جامعة القاهرة، بفتح باب الترشح من جديد، بعد تقادم أوراق المرشحين الذين تقدموا في المرة الأولى في عام 2017.

وبناء على قرار مجلس كلية الإعلام في 23 يناير الماضي، تم ترشيح 3 أساتذة، اثنان أساسيان، وهم الدكتور على عجوة، والدكتورة منى الحديدي، وعضو ثالث احتياطي وهي الدكتورة ليلى عبدالمجيد، إلى جانب ٣ من إدارة الجامعة، لتصبح لجنة خماسية لتلقي أوراق المرشحين وتقييمهم.

وحول ما أثير في بعض المواقع الصحفية، بشأن قرار مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اختيار 3 أساتذة للمشاركة في اللجنة الخماسية دون تقديم خطاب رسمي من إدارة الجامعة بفتح باب الترشح، قال مصدر مسؤول بإدارة الجامعة، إنه تم إرسال خطاب رسمي بالفعل بناء على القرار الوزاري، وذلك قبل اجتماع مجلس الكلية، موضحًا أن المادة الخامسة من القرار الوزاري تجعل من اختصاص اللجنة الإعلان عن خلو الوظيفة وفتح باب التقدم وتلقي الأوراق لمدة أسبوع على الأقل.

وبشأن ما أثير حول توقيع الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الجامعة، على خطاب فتح باب الترشح، قال المصدر المسؤول: «اللجنة التي يرأسها الدكتور أيمن الخطيب صدر بها قرار وزاري، لأنه نائب رئيس الجامعة طبقا للقانون وبقرار جمهوري، وله الصلاحية طبقًا للمادة ١١٣ جامعات المشار إليها، لمباشرة كل مهام واختصاصات نائب رئيس الجامعة حتى نهاية العام الجامعي».