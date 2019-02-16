شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تحرير 194 محضر متنوع خلال رفع الإشغالات بـ4 أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أنه فى إطار توجيها اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات بشكل يومى، نفذت أحياء "السلام 2 وغرب القاهرة وحدائق القبة والمعصرة".

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة ، لـ"الخليج 365"، أن الحملات أسفرت عن تحرير 30 محضر إشغال و140 محضر إزالة إدارية و5 أمر غلق محال مخالفة، و13 محضرًا لباعة جائلين وإزالة 10 إعلانًا مخالفة وتحرير 6 محضر بيئة.

وأشار عوض، إلى أن الحملات ركزت على رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المنشأت العامة، والحيوية والمدارس.