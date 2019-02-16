وزير التعليم العالي يطالب الجامعات بتفعيل المشاركة المجتمعية لخدمة المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفعيل المشاركة المجتمعية للجامعات من خلال نواب رؤساء الجامعات، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والحرص على تواجدهم على أرض الواقع كل في تخصصه للوقوف على احتياجات محفظاتهم وتلبيتها.

وأعلن عبدالغفار، خلال اجتماع الأعلى للجامعات، ظهر اليوم السبت، إطلاق مشروع لتعظيم الاستفادة من كليات الزراعة بالجامعات المصرية لتحقيق اكتفاء ذاتي للمجتمع الجامعي من المنتجات الزراعية والحيوانية، وتدعيم دورها ككليات منتجة في خدمة المجتمع.

كما أكد على ضرورة تنمية الموارد الذاتية للجامعات للمساهمة في تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجتمع الأكاديمي.

وطالب عبدالغفار بزيادة عدد زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة على غرار مبادرة " كل يوم جديد" التي تنظمها وزارة التعليم العالي، والتنسيق مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة لتنظيم فعاليات للطلاب لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية، مطالباً الجامعات بالاستعانة بكبار المسؤولين والسادة الوزراء لإلقاء محاضرات حول المشروعات القومية في كافة قطاعات الدولة.

كما دعا عبد الغفار رؤساء الجامعات للمشاركة بفعالية في الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية الذي تنظمه جامعة عين شمس في الفترة من ١٩ - ٢٠ فبراير لما يمثله من أهمية لدور وحجم العلاقات التي تربط بين البلدين.

كما دعا عبدالغفار الجامعات للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يقام في أبريل القادم من خلال عرض وتسويق البرامج الخاصة والعامة للجامعات بالمعرض المصاحب للمنتدى.

وفى ضوء تكليفات الرئيس بفتح كليات جديدة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وجه وزير التعليم العالي الجامعات لإنشاء كليات في تخصصات علوم الحاسب والمعلومات، لاستكمال إنشاء كلية بهذا التخصص الهام بكل جامعة مصرية. إلى جانب العمل داخل لجنة قطاع الحاسبات لتحديث المناهج الدراسية بهذا التخصص وملائمتها للتطورات الحديثة. وفي هذا الإطار وافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ طبقًا للمعايير المعتمدة عالميًا.