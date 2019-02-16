حبس سيدة ألمانية وتركي بعد ضبطهما بـ"كوكايين" في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام الأول للنيابات، اليوم السبت، حبس سيدة تحمل الجنسية الألمانية، وآخر يحمل الجنسية التركية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بجلب 11 كيلو من مخدر "الكوكايين".

وكلفت النيابة، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، أثناء تفتيش الركاب بمطار القاهرة، حيث اشتبه رجال الأمن في سيده ألمانية وآخر تركي، وبتمرير حقائبهم على جهاز الفحص، تبين وجود أشياء غريبة بالحقائب، وبتفتيشها عثر بداخلها على 11 كيلو من مخدر "الكوكايين".

حرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.