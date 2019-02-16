مصر | 16 أبريل.. النطق بالحكم على "عربجي" تاجر بالبشر بالعجوزة وهتك عرض أحد الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 16 أبريل.. النطق بالحكم على "عربجي" تاجر بالبشر بالعجوزة وهتك عرض أحد الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، جلسة 16 أبريل المقبل، للتطق بالحكم على "عربجي" تاجر بالبشر بالعجوزة، وهتك عرض أحد الأطفال.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة؛ برئاسة المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول، في القضية 24243 لسنة 2018 جنايات العجوزة، أن المتهم "إسلام خالد" ،23 سنة ، "عربجي"، في غضون شهر أكتوبر 2018 بدائرة قسم العجوزة، آوي المجني عليه "مصطفي رمضان"، والمجني عليهم الأطفال "كريم عبد الشافي، و إبراهيم محمد،و أحمد محمد، و عبد الظاهر مصطفي، و عاشور عاطف"، بقصد استغلالهم تجاريا في أعمال التسول للحصول علي ربح مادي مساسا في حقهم من الحماية من الاتجار بهم، بأن أجبرهم علي استجداء المارة للحصول علي مبالغ مالية كان يتحصل عليها منهم لاحقا.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه "م.ر" بالقوة والتهديد".