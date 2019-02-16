مصر | عاجل.. إحالة فنيين بـ"كهرباء القاهرة" للجنايات بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إحالة فنيين بـ"كهرباء القاهرة" للجنايات بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة أحمد رشدي السيد 31 سنة ومصطفى محمد أبو سريع 38 سنة فنيان بكهرباء شركة جنوب القاهرة إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بطلب وأخذ رشوة قدرها 20 ألف مقابل إنهاء إجراءات إعفائه من تسليم غرفة محولات خاصة لتوصيل التيار الكهربائي لعقار أحد العملاء بمنطقة المقطم.

وتوصلت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى صحة الواقعة وطلب المتهمين لمبالغ الرشوة وأن مهام عملهما إجراء معاينة العقارات المطلوب توصيل التيار الكهربائي لها وبحث مدى توافر شروط التوصيل إليها وشروط إعفاء مالكيها من إنشاء غرف محولات خاصة لتوصيل التيار الكهربائي إليها وإعداد التقارير اللازمة وبعدها استصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات وطلب من المبلغ بتدبير مبلغ الرشوة المطلوب وصور أوراقه وتم عرضه على النيابة واستصدر إذن آخر باستمرار سريان الإذن الأول وضبط الجناة حال وعقب أخذهما مبالغ الرشوة وانتهت التسجيلات إلى إقرار المتهمين بإعداد تقرير إلى رئاستهما بإعفائه من الإجراءات مقابل مبالغ الرشوة وبعدها توجها لمقابلته بالعقار فتم تصويرهما وضبطهما أثناء تسلم الأموال.