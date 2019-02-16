أخبار مصر | الصحة: تطعيم 70% من الطلاب بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: تطعيم 70% من الطلاب بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم أكثر من 70% من الطلاب بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية، بعدد 8 مليون طالب، والتى انطلقت يوم 12 فبراير 2019، وتستمر حتى 28 مارس القادم.

وأكدت وزيرة الصحة، أن الأدوية التى تعطى للطلاب أمنة تماما، وتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الحملة تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالي، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سواء في هذة الحملة أو خلال الحملات السابقة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن كل دواء له تحذيرات علمية يتم نشرها في النشرات الطبية الخاصة به، مشددة على أن هذا لا يمنع من أخذ التطعيم، قائلة لأولياء الأمور: "طعموا أولادكم حفاظا على صحتهم".

يذكر أن المرحلة الأولى للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية بدأت يوم 12 فبراير وتستمر حتى 21 من نفس الشهر بمحافظات: الشرقية، المنيا، القليوبية، بورسعيد، البحيرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، دمياط، الدقهلية، قنا، الفيوم،جنوب سيناء، الوادى الجديد، مرسى مطروح، والمرحلة الثانية ستنطلق في باقى المحافظات بدءا من 19 إلى 28 مارس المقبل.

كما قام مركز المعلومات الدوائية المصري بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان بنشر عدد من الإرشادات الهامة لأولياء الامور، جاء بها ان المستحضر المستخدم في الحملة يحتوي على مادة Mebendazole وهي مادة قوية جدا وفعالة كطارد للديدان ولكن يجب ناخذ في الاعتبار مايلي:

يجب أن لا يتعاطي الطفل عقار يحتوي على مادة ميترونيدازول لمدة خمسه أيّام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بالحملة، ومن أمثلة المستحضرات التجارية الموجود بها مادة ال metronidazole والمتداولة بالأسواق يلي:

فلاجيل Flagyl- امريزول Amrizole، فلازول Flazol، اليزول Elyzol، روزيكس Rozex، فلاجيكور Flagicure، انازول Anazol، دوموزول Dumozole، نيدازول Nidazole، سوبرازول Superazole، ميتروتيدازول Metronidazole بوميكسازول bumexazole، copagaramonكوباجرامون، دومازول dumazol، entophar انتوفار

وأكد مركز المعلومات أن تناول هذا الدواء يعطى عن طريق الفم ويمكن تناوله مع الطعام أو بدونه، قد يمضغ أو يبتلع بالكامل أو يسحق ويمزج مع الطعام.

كما نصح "المركز" بإخبار الطبيب والصيدلي حول جميع الأدوية الخاصة بالطفل سواء كانت (وصفه طبية، المنتجات الطبيعية، والفيتامينات) والمشاكل الصحية قبل أخذ الجرعة.