أخبار مصر | عاجل.. بيان من المترو لركاب محطة المرج القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من المترو لركاب محطة المرج القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف المترو في بيان له: على أن يتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل، وأن ذلك بسبب أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بازدواج المسافة بين محطة المرج الجديدة والمرج القديمة.

قال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إنه سيتم قيام آخر قطار من محطة المرج القديمة الساعة 11 مساء، غدا الأحد فقط.

وكان قد صرح المهندس على الفضالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بأن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الطقس السيئ للحفاظ على امن وسلامة جمهور الركاب.

وأضاف الفضالي، أن الشركة قامت بنشر فرق الطوارئ والتى شملت إدارات الصيانة (الخطوط الهوائية – الإشارات – هندسة السكة – الوحدات المتحركة)، وذلك بهدف التدخل السريع في حالة تأثر الشبكة الهوائية أو السكة أو الإشارات بأسباب سقوط الأمطار.

كما قام بإعطاء تعليمات للسادة قائدي القطارات في المحطات السطحية بالمسير بالمحاذرة تجنبًا لحدوث أي مشكلة قد تؤثر على انتظام حركة التشغيل.

وأكد الفضالى على رفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم المركزي ccp لتلقى جميع البلاغات الخاصة بالشبكة الهوائية وذلك لسوء الأحوال الجوية مع إعطاء السائقين تعليمات بالانتباه الشديد والتركيز أثناء المسير نظرًا لتوقع سقوط الأمطار بغزارة.

ومن ناحية أخرى صرح المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالشركة، أن هناك حالة من التنسيق الكامل بين غرفة التحكم المركزي ومركز إدارة الأزمات بوزارة النقل والذي يقوم بدوره في التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة درجة تحسن أو سوء الأحوال الجوية وعليه يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تتبعها الشركة للحفاظ على امن وسلامة جمهور الركاب.

وأوضح صبره أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها وبنفس زمن التقاطر المقرر داخل جدول التشغيل مع الاستعداد التام للدفع بقطارات إضافية إذا لزم الأمر مع استمرار تشغيل الخط الساخن على رقم 16048 لتلقى كافة الشكاوى على مدار ال ٢٤ ساعة والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب وكذلك خدمة الواتس اب على الأرقام التالية 01221116048 & 01021778887 )، لتلقى البلاغات السريعة على مدار ساعات التشغيل والتعامل معها وقت حدوثها والعمل على إزالتها بما لا يؤثر على حركة التشغيل.

هذا وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجه من الطقس السيئ، والمتقلب منذ أمس الثلاثاء، حيث شهدت البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، وغزارة في سقوط الأمطار، والبرق والرعد، وعدم استقرار الرياح.