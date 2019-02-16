أخبار مصر | ننشر طريقة تقديم الإقرار الضريبي لـ"المحامين" قبل 31 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر طريقة تقديم الإقرار الضريبي لـ"المحامين" قبل 31 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه شاكر زهران، المحامى، رسالة إلى المحامين ليذكرهم بأن آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي ٣١ مارس المقبل، مؤكدًا على ضرورة تقديم هذا الإقرار قبل الموعد المحدد لعدم الوقوع فى مخالفة.

وأوضح "زهران" أن الإقرار الضريبي يتم حسابه بطريقة سهلة، قائلًا: لو محامي صافي أرباحه ٣٠ ألف جنيه، سيتم قسمة المبلغ شرائح بناءًا على القانون، موضحًا أن أرباح ٨٠٠٠ جنيه شريحة أولى معفاه بالكامل من دفع أي ضرائب عليها، لافتًا إلى أن المحامي الذى تصل أرباحه لـ٣٠ ألف جنيه سيكون الإقرار الضريبية له 10% من المبلغ ٢٢ ألف جنيه بعد خصم الـ٨٠٠٠ جنيه المعفاة، فيكون المبلغ المطلوب منه ٢٢٠٠ جنيه.

وتابع أن القانون وضع مادة تعطى خصم إضافي للشرائح الثانية والثالثة والرابعة فى التعديل الأخير صادر في يونيو ٢٠١٨، والذى سيتم تطبيقه من أول يوليو ٢٠١٨ وما بعده حتى نهاية العام.

وقال إن المحامين يتعاملون مع الشهور السابقة بالخصم الوارد في القانون السابق له بخصوص الست الشهور الآتية (يناير- فبراير- مارس - إبريل - مايو- يونيو).

وألقى الضوء على أن الخصم الوارد بالقانون السابق بالنسبة للشريحة الثانية ٨٠٪ من إجمالي المبلغ المستحق عنه الضريبة والخصم الوارد بالقانون الحالي بالنسبة للشريحة الثانية ٨٥٪ من إجمالي المبلغ المستحق عنه الضريبة.

وأوضح أن المعادلة سيتم حسابها بالشكل التالي:

٢٢٠٠×٦÷١٢×٨٠÷١٠٠= ٨٨٠ جنيها، موضحًا أن مبلغ ٨٨٠ هو الواجب الخصم بالنسبة لنصف السنة الأول.

وتابع أن النصف الثاني من العام سيتم حساب المعادلة بالشكل التالي:

٢٢٠٠×٦÷١٢×٨٥÷١٠٠= ٩٣٥، موضحًا أن مبلغ ٩٣٥ هو الواجب الخصم بالنسبة لنصف السنة الثاني.

أما الخطوة الثالثة سيقوم المحامي بجمع الرقمين النصف الأول والثاني للعام ليكون إجمالي مبلغ الخصم ١٨١٥ وبطرحهم من المبلغ الواجب الدفع ٢٢٠٠ سيكون مطلوب في النهاية من المحامي دفع مبلغ ٣٨٥ جنيها ضريبة عن الدخل.

يذكر أن طارق خيري، أمين عام مساعد نقابة محامي القاهرة الجديدة، قال إن الأوراق المطلوبة لتحرير الإقرار الضريبي هى صورة البطاقة، وصورة الكارنيه، ورقم الهاتف الخاص بالمحامي.