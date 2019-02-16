التخطيط: 25% زيادة في مخصصات التعليم والصحة والثقافة

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هالة السعيد وزيرة التخطيط
كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، عن أن خطة العام المقبل (2019 - 2020) ستهتم بالتنمية البشرية، حيث سيتم زيادة مخصصتها بنحو 25%، وتتمثل قطاعات التنمية البشرية تتمثل في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، إذ تهتم الحكومة بكفاءة الإنفاق عليها من خلال خطط البرامج والأداء. وعن الصندوق السيادى للدولة، لفتت وزيرة التخطيط إلى أنه من المقرر أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة النظام الأساسي للصندوق وإرساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
جاء ذلك على هامش مؤتمر التعليم فى الوطن العربي فى الألفية الثالثة، والذي عقده معهد التخطيط العربي، اليوم السبت.من ناحية أخرى، قال نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، أول من أمس الخميس، إن الاهتمام بالصعيد من ضمن الأهداف المهمة جدا في رؤية مصر 2030 أو الخطة متوسطة المدي، إذ
من ناحية أخرى، قال نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، أول من أمس الخميس، إن الاهتمام بالصعيد من ضمن الأهداف المهمة جدا في رؤية مصر 2030 أو الخطة متوسطة المدي، إذ تسعى الوزارة لتنفيذ هذا الهدف، وهناك اعتمادات إضافية بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي لمحافظتي سوهاج وقنا، مضيفا أنه تم تحديد سقوف مالية تقدر بـ1.5 مليار جنيه لكلا المحافظتين لمدة 3 سنوات بواقع 500 مليون جنيه لكل عام، وهذا يعد جزءا بسيطا من الاهتمام الذي توليه الحكومة ووزارة التخطيط لدفع التنمية بالصعيد وبالمحافظات التي يجب الاهتمام بها. (التفاصيل)
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