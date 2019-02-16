للمرة السابعة.. السيسي يلتقي انجيلا ميركل

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الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتنطلق بعد قليل، القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمدينة ميونيخ الألمانية علي هامش انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن. ويعد هذا اللقاء هو السابع بين الزعيمين، وكان لقائها السادي في أكتوبر الماضي، إذ توجه السيسي إلى العاصمة برلين، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، للمشاركة في أعمال قمة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا، وذلك تلبية لدعوة «ميركل»، وشملت زيارته الرئيس عقد جولة مباحثات مع المستشارة الألمانية.

وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قادة وزعماء الدول. ويلقى السيسي، كلمة بالمؤتمر كأول رئيس خارج أوروبا يلقي كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين في الدورة الـ55 إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفي.اقرأ أيضا|السيسي: