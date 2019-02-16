شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية يناقش تأثير التغيرات المناخية على دول القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، السبت، مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية تحت رعاية الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، والذي يستمر حتى 23 فبراير الجارى.

قوال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن المؤتمر سيتم من خلاله تبادل الخبرات الأفريقية في مجال الأرصاد الجوية فيما يخص الأبحاث وصيانة الأجهزة والتغيرات المناخية، حيث ستعمل مصر على دعم الدول الأفريقية في مجال الأرصاد الجوية ورفع خبراتها ودعمها بالأبحاث والبيانات وتدريب الخبراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية.

وأضاف عبدالعال أنه سيكون هناك عقد جلسات لرؤساء مجالس الأرصاد الجوية الأفريقية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مشيرا إلى أن الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، سيتولى رئاسة مجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية خلال فعاليات المؤتمر لأول مرة.

وأشار إلى أن لقاء القيادات النسائية الأفريقية المعنية بمجال الأرصاد الجوية يعقد لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بتمثيل من 31 دولة، وهو ما يساعدهن على تطوير الأرصاد الجوية في بلدانهن.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن انعقاد مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، الذي تستضيفه الهيئة هو الأول من نوعه في شمال أفريقيا، بمشاركة 57 دولة بعد أن أبدت مصر رغبتها للاتحاد الإقليمى لانعقاده بالقاهرة، وهو ما يظهر ثقل مصر في هذا المجال.

وأكد رئيس الأرصاد أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو بذلك استكمال لدور مصر الريادى في أفريقيا.

وأشار عبدالعال إلى أن القارة الأفريقية شهدت خلال الآونة الأخيرة العديد من التغيرات المناخية التي أثرت على دول القارة، وهو ما يتضح من خلال تعرض البلاد لظواهر جوية مغايرة لما هو معروف عن طبيعة فصول العام.