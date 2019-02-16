شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي على حافلة عسكرية بجنوب شرق إيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية بمحافظة «سيستان وبلوشستان» بجنوب شرق إيران، ما أسفر عن وفاة نحو 27 شخصا وإصابة 13 آخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد البيان على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب.