شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تواصل جهودها للحد من التلوث في الشرقية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة البيئة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بإزالة ورفع تراكمات من المخلفات الصلبة في شارع الغشام بالزقازيق استجابة لشكاوى المواطنين، في إطار توجيهات وزيرة البيئة بالقضاء على أي مخالفات بيئية، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كانت الإدارة البيئية بمركز ومدينة الزقازيق قد شكلت لجنة بالتنسيق والتعاون مع إدارة شؤون البيئة بالزقازيق لفحص شكوى من أهالي منطقة شارع الغشام بالزقازيق كما قامت اللجنة بفحص شكوى أخرى مقدمه من أهالي قسم الصيادين بالزقازيق للتضرر من وجود أشجار تعوق حركة المرور أمام أحد قاطنى الشارع وكذلك قيام أحد المواطنين بتربية كلاب بالبلكونة الخاصة بمنزله وبالتنسيق والتعاون مع إدارة شؤون البيئة بمركز الزقازيق والإدارة البيطرية، تم فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكوى نهائيا في أقرب وقت.

كما قامت اللجنة أيضا بمتابعة أعمال تطهير مصرف منزل ميمون الزراعى بقرية نعمان بمركز فاقوس، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، تمهيدا لتغطية هذا الجزء المار داخل القرية، يأتى هذا ضمن متابعة طلب مقدم من أهالى قرية نعمان العارين بمركز فاقوس والمزكى من السيدة النائبة نوسيلة أبوالعمرو والوارد إلى فرع الشرقية.