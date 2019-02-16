شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: الخط الأول يعمل من حلوان حتى عزبة النخل فقط من 11 مساء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، أنه سيتم قيام آخر قطار من محطة المرج القديمة الساعة 11 مساء، غدا الأحد فقط، على أن يتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل. وأضاف المتحدث باسم شركة المترو أن ذلك بسبب أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بإزدواج المسافة بين محطة المرج الجديدة والمرج القديمة.

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