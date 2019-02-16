شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موظفين بالبنك الزراعى استوليا على 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط موظفين بأحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى والاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه فى إطار سياسة وزارة الداخلية الساعية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه، لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام.. لما لها من ضرر بالغ على الاقتصاد القومى .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عطية ع.ى ، مدير أحد فروع البنك الزراعى المصرى بالمنيا و"أحمد م.ى ، رئيس حسابات بذات الفرع بإستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعى بالمنيا والثانى مدير حسابات بذات الفرع وقاما بالإستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً من أموال البنك وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية، عن طريق صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة ، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف " غير صحيحة "منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة و التزوير فى إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع بإستلامه بزيادة قيمته والإستيلاء على الفارق ، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك"محدد" ، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والإستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه وتزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتمانى تم منحه لأحد عملاء البنك"محدد" ، والإستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة ، وتزوير توقيعه بما تفيد إستلامه.

كما تم التأكد مما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا التابع له المتهمان ، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع و بإستدعاء المتحرى عنهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالى المبالغ المستولى عليها ، وأبديا المتهمان إستعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد ، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة وجارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك لجرد خزينة فرع البنك لإستكمال فحص أعمال المذكورين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .