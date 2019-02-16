الداخلية: القبض على موظفين بالبنك الزراعي بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في القبض على موظفين بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والاستيلاء على نحو 10 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عطية.ع"، مدير أحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، "أحمد.م"، رئيس حسابات الفرع، باستغلال موقعهما الوظيفي، وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، والاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من أموال البنك، وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية.

وبينت التحريات أن المتهمين صرفا مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك، بعد تزوير توقيعاتهم على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة، وتوصل رجال المباحث، إلى بعض مستندات الصرف "غير الصحيحة" منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.

كما قام المتهمان بتزوير إيصالات صرف نقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب في قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته والاستيلاء على الفارق، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك "محدد"، حيث تم التلاعب في المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه، والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.

وذكرت التحريات ان المتهمين زورا مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئي لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل ائتماني تم منحه لأحد عملاء البنك، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد استلامه.

أكد مدير فرع البنك الزراعي المصري بالمنيا صحة التحريات، وأقر الموظفان بارتكاب الواقعة، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالي المبالغ المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.