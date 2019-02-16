"العربية متشعلقة في الهوا".. مصابان في حادث أعلى محور 26 يوليو (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، اليوم السبت.
تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى المحور ووجود مصابين.
وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ملاكي اتجاه ميدان لبنان، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها واصطدامها بالسور الحديدي الجانبي للطريق، وإصابة شخصين نُقلا إلى مستشفى زايد العام.
ودفع اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة، بأوناش الإغاثة، لرفع حكام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.
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