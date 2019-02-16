انت الان تتابع رئيس مؤتمر ميونيخ: مشاركة السيسي حدث تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر

رحب رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط باعتباره رئيسا لدولة مهمة هي مصر وإنما أيضا كرئيس للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن مشاركة السيسي في المؤتمر حدث تاريخي لإعادة صياغة الشراكة بين أوروبا وإفريقيا. وقال ايشينجر، خلال تقديمه للرئيس لإلقاء كلمته أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن: «بالنسبة لنا فإن مشاركة السيسي إلى جانب الرئيس الروماني الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي تمثل حدثا تاريخيا، ولأول مرة نقدم في المؤتمر العلاقة الموجودة بين أوروبا وإفريقيا».

وأضاف: «العلاقة بين أوروبا وإفريقيا تحتاج إلى تغيير لتكون بمثابة شراكة استراتيجية، لمواجهة مخاطر الإرهاب والنمو الاقتصادي ما يحتاج إلى التعاون والجهود المشتركة بين الجانبين». وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد