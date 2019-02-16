انت الان تتابع رئيس مؤتمر ميونيخ: مشاركة السيسي حدث تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر
رحب رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية ولفجانج ايشينجر، بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط باعتباره رئيسا لدولة مهمة هي مصر وإنما أيضا كرئيس للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن مشاركة السيسي في المؤتمر حدث تاريخي لإعادة صياغة الشراكة بين أوروبا وإفريقيا. وقال ايشينجر، خلال تقديمه للرئيس لإلقاء كلمته أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن: «بالنسبة لنا فإن مشاركة السيسي إلى جانب الرئيس الروماني الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي تمثل حدثا تاريخيا، ولأول مرة نقدم في المؤتمر العلاقة الموجودة بين أوروبا وإفريقيا».
وأضاف: «العلاقة بين أوروبا وإفريقيا تحتاج إلى تغيير لتكون بمثابة شراكة استراتيجية، لمواجهة مخاطر الإرهاب والنمو الاقتصادي ما يحتاج إلى التعاون والجهود المشتركة بين الجانبين». وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مؤتمر ميونيخ: مشاركة السيسي حدث تاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.