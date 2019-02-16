انت الان تتابع مختار جمعة يفتتح مسجدا بالخصوص بتكلفة 5 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، المسجد الكبير بمدينة الخصوص بالقليوبية والمُقام على مساحة 650 مترا مربعا، بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية ومشاركات رجال الأعمال والجمعيات الخيرية، مؤكدًا أن عمارة المساجد من علامات الإيمان "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر". جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص، وحسن عمر عضو مجلس النواب، والقس سوريال يونان راعى كنيسة مارجرجس.

وأوضح الوزير، أن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين، للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية، مشيدًا بدعم وتطوير المساجد بالتنسيق بين الوزارة ورجال الخير. ودعا وزير الأوقاف شيوخ وأئمة المساجد إلى ضرورة الاستمرار