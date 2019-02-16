شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يحيل 6 متهمين للجنايات في «رشوة مأمورى الجمارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، إحالة 6 متهمين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة مأمورى الجمارك».

وتسلمت محكمة الاستئناف ملف القضية تمهيدا لتحديد لجلسة لبدء محاكمتهم.

وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بأن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عمومين، أحدهم مأمور الجمارك بمطار القاهرة الجوي والثاني مراجع إجراءات بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى، طلبا لنفسهما عطية للإخلال بواجبات وظيفتهما، بأن طلبا من المتهمين الثالث حتى الخامس بواسطة المتهم السادس مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى، دون دفع المستحقات المالية من الجمارك، ودون عرض تلك البضائع على مصلحة الدمغة والموردين.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع وهم من أصحاب الشركات المتعاملة قدما رشوة لموظف عمومى الإخلال بواجبات وظيفته، كما أن المتهم الخامس توسط في تقديم رشوة لموظف عمومى، قيمتها 60 ألف جنيه، للإخلال بواجبات وظيفته، وأن المتهمين جميعًا اشتركوا في تهريب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، والتي لها الصفة التجارية بأن أدخلوها إلى البلاد، دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وكان ذلك بطريق غير مشروع بأن أخفوها ولم يوضحوها في الإقرار المقدم منهم