شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان «800 سنه منصورة» بـ«ندوة عن العشوائيات وحملة دهان وتنظيف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحملة تنظيف ودهان لسور ومدخل جامعة المنصورة وندوة عن العشوائيات والتلوث انطلقت فعاليات مهرجان 800 سنة منصورة، السبت، والذى يواكب مرور 8 قرون عن إنشاء مدينة المنصورة، ويستمر المهرجان في الفترة من 16 حتى 21 فبراير الجارى داخل وخارج الحرم الجامعى.

يقام المهرجان تحت إشراف الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب رئيس اللجنة المنظمة وبحضور أعلام محافظة الدقهلية من الإعلاميين والسياسيين والتنفيذين.

حيث نظمت الجامعة المنصورة ندوة عن مشكلة العشوائيات والتلوث بمدينة المنصورة بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب وقالت الدكتورة دينا أبوالعلا، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب خلال الندوة «أن نمط جديد من العشوائيات ظهر يتمثل في»عشوائيات الترف«وهو عبارة عن أبراج تقطنها طبقة ذات مستوى اقتصادي واجتماعي مرتفع وتتمتع بكافة الخدمات تقام غالبا على أطراف المدن ولكن الأراضي المقامة عليها وبعض الخدمات التي تتمتع بها تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بسبب غياب رقابة الدولة وانتشار الفساد في بعض المجالس المحلية».

وأضافت «هذه العشوائيات من العوامل التي تعوق اكتمال لوحة الجمال الخاصة بمدينة المنصورة نظرا للأضرار الهائلة المترتبة على وجودها مثل تجمع الإرهابيين والمجرمين والمدمنين والأعمال المنافية للآداب نتيجة بعد الجهات الحكومية عنها»، وكشفت عن وجود 65 منطقة عشوائية بمحافظة الدقهلية أبرزها «عزبة الصفيح» و«عزبة الشحاتين» على أطراف مدينة المنصورة، مؤكدة أن العشوائيات والتلوث من أهم المشاكل الخطيرة التي تواجه مصر عامة والدقهلية خاصة.

وذكرت أن علاج هذه المشكلة «يتم بواسطة الحكومة من خلال نقل سكان العشوائيات لمناطق جديدة آدمية حتى يتم الانتهاء من تطوير هذه العشوائيات، وكذلك بتضافر جهود المجتمع المدني مع جهود الحكومة من خلال إيقاظ الضمير الجمعي للمواطنين بعدم استسهال واستباحة كل شيء لأن العشوائيات ليست قاصرة على السكن فقط بل تمتد إلى التفكير والثقافة التي تمثل دليل تعامل المواطنين مع مختلف المواقف الحياتية».

وأكد الدكتور ياسر الجمل مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية التابعة لجهاز شؤون البيئة بإقليم شرق الدلتا، خلال الندوة، على أن السلوكيات الخاطئة للمواطنين تعوق قيام وزارة البيئة بدورها، مشددا على أهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال تعليم الطلاب في المدارس والجامعات بأهمية الحفاظ على البيئة بالإضافة إلى اكتساب الطلاب من خلال المعسكرات الشبابية مهارات التعامل السليم مع البيئة وحمايتها من تلوث الماء والهواء والتربة.

وطالب «الجمل» بضرورة وجود إرادة مجتمعية لحل مشكلتي التلوث والعشوائيات من أجل وطن بلا فساد وبلا رشوة وبلا سرطان وبلا طعام فاسد وبلا شباب مدمن وبلا مياه ملوثة بالصرف الصحي أو هواء ملوث.

وعلى الصعيد نفسه بدأت لجنة الخدمة العامة بجامعة المنصورة وتضم 70 طالب حملة تنظيف داخل الحرم وخارجه ودهان الأرصفة والأعمدة وتجميل أسوار الجامعة من الداخل والخارج، تحت إشراف الدكتور حمدى القليوبى وكيل كلية التربية الرياضية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وارتدى الطلاب ملابس خاصة، وبدأوا في همة ونشاط عمليات التجميل وسط ترحاب من المواطنين وعرض بعضهم المساعدة في عمليات التنظيف والتجميل.