شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد يبحث مع نائب رئيس البرلمان الصربي التعاون الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير مصر في بلجراد، عمرو الجويلى، نائب رئيس البرلمان الصربى، القائم بأعمال رئيسة الجمعية الوطنية «فيرولوب أرسيش» Veroljub Arsic، والتحضير للدورة الـ١٣ للجمعية البرلمانية المتوسطية التي تعقد اجتماعتها في بلجراد يومى ٢١ و٢٢ فبراير الجارى.

وصرح «الجويلى» بأن اللقاء تطرق أيضاً إلى التحضير لزيارة رئيسة الجمعية الوطنية الصربية إلى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى لتعزيز التعاون البرلمانى المشترك بين البلدين، الذي شهد نقلة نوعية بالزيارة، الأولى من نوعها، التي قام بها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إلى بلجراد، وإلقاء كلمة أمام جلسة خاصة للجمعية الوطنية الصربية أذيعت مباشرة على قنوات الإعلام الوطنية.

ونوه سفير مصر في بلجراد بالدور المتنامى للجمعية الوطنية الصربية في الأنشطة البرلمانية الدولية، بما في ذلك استضافتها المقبلة لجمعية الاتحاد البرلمانى الدولى من ١٣ إلى ١٧ أكتوبر القادم، مبرزاً الإسهام الراسخ والمتواصل لمصر في أنشطة الاتحاد، والاهتمام بتدعيم التعاون مع صربيا تحضيراً لتلك الاجتماعات الدولية الهامة.

سفير مصر في بلجراد يجتمع مع رئيس البرلمان الصربى