شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل الأحد.. والقاهرة 18 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربًا.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «10- 18»، إسكندرية «9 – 17»، قنا «9 – 20»، الأقصر «10 – 20»، أسوان «10– 22».