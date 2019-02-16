شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة الأسبق بـ«الكسب غير المشروع» لـ14 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة الأسبق، صلاح الدين هلال، لاتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 14 إبريل لتعذر إحضار المتهم من محبسه.

صدر القرار، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، ومحمد الأمير أبوكريشة.

كان جهاز الكسب غير المشروع انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم لذلك تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

اتهم صلاح الدين هلال، وزير الزراعة الأسبق، أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية كما قبل ملابس له ولنجله وإفطار له ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وآي فون، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542.