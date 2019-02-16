شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامة سيادته بميونخ السيد ماركوس سودير، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره لحسن الاستقبال من قبل حكومة بافاريا خلال مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن، مشيراً إلى تميز العلاقات «المصرية- الألمانية» التي تعد أحد أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية سياسياً واقتصادياً وتنموياً، وتتميز بتعدد وتنوع مسارات التعاون في شتي المجالات، فضلاً عن وجود إرادة سياسية من الجانبين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء بافاريا عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مؤكداً ترحيبه بزيارة سيادته لولاية بافاريا ومشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، كما أكد رئيس وزراء بافاريا ما يجمع الشعبين المصري والألماني من علاقات صداقة تاريخية، وما يشهده التعاون بين البلدين من تطور خلال السنوات الأخيرة.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض خلال اللقاء النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيراً إلى المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، خاصة محور تنمية قناة السويس، وما يتيحه ذلك من فرص استثمارية أمام شركات ولاية بافاريا لتدشين مشروعات لتغطية السوق المحلية والتصدير إلى أسواق المنطقة العربية والقارة الأفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة وسوق اقتصادية مشتركة.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل دفع التعاون بين مصر ومختلف الشركات الألمانية العالمية التي تعمل في العديد من القطاعات وتتخذ من بافاريا مقراً لها، وتشجيع تلك الشركات على زيادة استثماراتها في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار ما هو مشهود للشركات الألمانية من دقة وكفاءة وسمعة عالمية.

وقد أعرب رئيس وزراء بافاريا عن حرصه على تشجيع الشركات الألمانية للاستثمار في مصر، خاصة في ظل ما تمثله من أهمية في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المتوسط.