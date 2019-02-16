شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تطلب تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة بحادث العبوة بدائية الصنع بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت نيابة جنوب الجيزة تحريات أولية بشأن العبوة بدائية الصنع التي تم زرعها قرب مسجد الاستقامة في الجزيرة الوسطى بالطريق أسفل كوبري الجيزة، ونجح خبراء المفرقعات في تفكيكها، ظهر الجمعة.

وأشارت التحريات إلى أن «القصد من زرع تلك العبوة بدائية الصنع هو استهداف دورية أمنية اعتادت التمركز في تلك المنطقة أسفل الكوبري وسط الميدان، لمتابعة الحالة الأمنية، لولا مشاهدة العبوة والاشتباه فيها، وإبلاغ خبراء المفرقعات».

وأمرت النيابة بإجراء تحريات تكميلية، وتكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، للتحري بشأن الواقعة، لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم، وكلفت النيابة، رجال الأمن كذلك بفحص كاميرات المراقبة بمؤسسات مالية كالبنوك ومحال تجارية، مطلة على ميدان الجيزة، في محاولة لرصد المتهمين وكيفية قيامهم بزرع القنبلة، التي نجحت الجهود الأمنية في التعامل معها وتفجيرها عن بعد دون وقوع إصابات.

ولفتت التحقيقات الأولية إلى «اعتياد انتشار خدمات أمنية بميدان الجيزة خاصة في يوم الجمعة، لتأمين حركة المواطنين والإقبال على صلاة الجمعة بمسجد الاستقامة المطل على ميدان الجيزة، وخلال التمشيط وقبل بدء ارتكاز قوات الأمن، اشتبه ضابط في عبوة بدائية الصنع أسفل كوبرى الجيزة، وعلى الفور أمر بإخلاء المكان، وإغلاق الشوارع المؤدية إلى الميدان لحين وصول خبراء المفرقعات».

وتضمنت التحقيقات تسبب العبوة في حالة من التكدس المروري بشارعي الهرم وفيصل، وبوصول خبراء المفرقعات وفحص البلاغ تبين لهم أن القنبلة بدائية الصنع، وتم التعامل معها وتفجيرها عن بٌعد باستخدام مدفع مياه، وتسبب التفجير في تهشم واجهات زجاجية لمبان مطلة على المكان، علاوة على حالة من الخوف بين المواطنين الذين اطمأنوا بعدما علموا بتأمين قوات الأمن لتفجير القنبلة دون وقوع إصابات.‎