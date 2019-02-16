شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على طفل رضيع مجهول الهوية خلال حملات «الأطفال بلا مأوي» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن فرق التدخل السريع التابعة للمديرية تمكنت من رصد 13 حالة جديدة من أطفال الشوارع والأشخاص بلا مأوى وطفل رضيع مجهول الهوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

أعلنت الدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن فرق التدخل السريع، التابعة للمديرية تمكنت من رصد 13 حالة جديدة من أطفال الشوارع والأشخاص بلا مأوى وطفل رضيع مجهول الهوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأضافت وكيل وزارة التضامن أن ذلك يأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير الرعاية للفئات التي ليست لها مأوى وتقديم يد العون والمساعدة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم إيداع طفل رضيع تم العثور عليه بأحد شوارع مدينة أسيوط بمستشفى الشاملة وتقديم الرعاية الصحة له ومتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإيداعه وحدة الأطفال المعثور عليهم بمديرية الصحة وتقديم كافة أوجه الرعاية له.

وأكدت وكيل الوزارة على التعامل العاجل مع جميع الحالات المعثور عليها والتي يتم رصدها وتسكينهم بدور الرعاية المخصصة لذلك والمناسبة لكل حالة (أطفال- رجال- سيدات) وتقديم الدعم النفسي لهم والرعاية الصحية الكاملة والاعتناء بهم، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسماء ومواصفات الأشخاص والأطفال المفقودة لمساعدتهم على الوصول إلى ذويهم وبحث أسباب بعدهم عن منازلهم بمساعدة إخصائيين اجتماعيين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وتقديم الدعم النفسى لهم.

وأوضحت أن فرق التدخل السريع لإنقاذ الأطفال بلا مأوى تمكنت من صد 13 حالة جديدة منهم 6 أطفال و5 حالات بلا مأوى و2 أسرة مكونة من 3 أفراد وتم وتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم النفسي لهم والأنشطة والبطاطين والوجبات وسيتم اتخاذ ما يلزم نحو إعداد دراسة حالة عن كل حالة على حدا حتى يتم دمجهم في المجتمع على الوجه الأكمل.